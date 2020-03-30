ВИДЕО ⟩ Эстонская группа «ПараТайн» в новой песне призывает всех к миру и добрым поступкам

В песне ребята затрагивают важнейшие темы современного общества, призывая всех нас к миру и добрым поступкам. В композиции используется музыкальный фрагмент из оперы русского композитора Александра Бородина - «Князь Игорь», который довольно-таки своеобразно исполнила солистка группы Ангелина Богуцкая. А солист Александр Богуцкий дополнил многим известный оперный отрывок куплетами в стиле рэп. На наш взгляд получилось весьма оригинально и свежо!