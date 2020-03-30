Гороскоп Павла Глобы на неделю с 30 марта по 5 апреля

Лев

Львам стоит начать неделю с очищения дома от негативной энергетики. Домашняя обстановка — это лучшее из всего, Что только можно придумать на данный момент для людей этого знака. Астролог советует окружать вторую половинку, детей и родителей добротой, лаской, вниманием. Также полезно будет налаживать и деловые контакты, но уже удаленно.

Самыми благоприятными днями для Львов могут считаться понедельник и вторник. Конец марта окажется крайне продуктивным. Лучше всего будет заниматься делами дома — креативной деятельностью и принятием важных решений. Не стоит заниматься лишь работой. Можно время от времени переключаться на отдых и развлечения.

Дева

Это тяжелое время, в которое придется брать на себя больше ответственности и жертвовать личным временем ради близких. Тем не менее, стоит помнить о том, что личные проблемы тоже очень важны, но они могут стать камнем преткновения для любви и создания домашнего уюта. Важно помнить об окружающих, вести себя спокойно и верить в то, что мысль материальна.

Звезды и планеты будут постоянно менять свою энергетику, что неминуемо отразится на удаче Дев, на их настроении. Мотивация будет то приходить, то уходить, но не стоит бить тревогу и переживать. Всё получится довести до конца, если обзавестись небольшой уверенностью и заручиться поддержкой родственников, друзей и второй половинки.

Весы

Апрель начнется с очень позитивной ноты. 1 и 2 числа звезды войдут в гармонию с планетами. Жизнь заиграет для Весов новыми красками. 4 числа, к сожалению, придется встретиться с эмоциональными проблемами из-за резкого упадка настроения звезд. Стоит сосредоточиться на простой монотонной работе и не принимать важных решений.

Возможно, необходимо будет больше идти на компромисс, особенно с близкими. Также астролог советует следовать закону притяжения, чтобы осуществить свои мечты и добиться целей быстрее и с меньшими затратами энергии. Время не будет удачным для начала романов, для знакомств с новыми людьми. Лучше воздержаться от споров.

Скорпион

Как известно, нам часто помогает наше шестое чувство. На этой неделе звезды и планеты обострят его у Скорпионов. Также им помогут полезные талисманы для усиления интуиции. В работе и бизнесе полезно будет полагаться на предчувствие. В любви же лучше следовать здравому смыслу. Возможно, придется научиться идти на поводу ку второй половинки.

Энергетика звезд и планет идеально подходит для уединения и личных дел. Вполне возможно, что находиться долгое время рядом с близкими людьми будет очень непросто, однако, это будет лучшим решением. Особенно актуально это 1, 2 и 5 апреля -в самые благоприятные дни недели. А вот 3 числа лучше искать возможность побыть в уединении.

Стрелец