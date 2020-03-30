«Меган сделала Гарри жалким»: Томас Маркл заявил, что его дочь обидела королеву

75-летний Томас Маркл долгое время хранил молчание, но в связи с распространением коронавируса всё же решил высказаться. Отец 38-летней Меган Маркл считает, что она поступила с королевой так же, как и с ним, пишет Cosmo.
«Это просто смешно. Невозможно заставить Гарри выглядеть более жалким, чем сейчас это сделала Меган», — заявил отец герцогини. Он уверен, что в Лос-Анджелесе супруги окажутся в среде самых обеспеченных людей и смогут заработать много денег.
При этом Томас подчеркнул, что герцоги уже потеряли часть своего достоинства. Отец Меган уверен, что супругам нужно вернуться в Британию и поддерживать королеву, которая в силу своего возраста находится в группе риска.
Тем временем Меган Маркл запретила принцу Гарри перелет в Великобританию, где находится его заболевший коронавирусом отец. Герцоги Сассекские успели переехать в США до закрытия границ.
Эксперты уверены, что на такой шаг супруги пошли из материальных соображений. В Америке они смогут избежать оплаты налогов в двух странах.