Пн, 30.03.2020
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«Меган сделала Гарри жалким»: Томас Маркл заявил, что его дочь обидела королеву

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

75-летний Томас Маркл долгое время хранил молчание, но в связи с распространением коронавируса всё же решил высказаться. Отец 38-летней Меган Маркл считает, что она поступила с королевой так же, как и с ним, пишет Cosmo.

«Это просто смешно. Невозможно заставить Гарри выглядеть более жалким, чем сейчас это сделала Меган», — заявил отец герцогини. Он уверен, что в Лос-Анджелесе супруги окажутся в среде самых обеспеченных людей и смогут заработать много денег.

При этом Томас подчеркнул, что герцоги уже потеряли часть своего достоинства. Отец Меган уверен, что супругам нужно вернуться в Британию и поддерживать королеву, которая в силу своего возраста находится в группе риска.

Мистер Маркл напомнил дочери и ее мужу, что жизнь слишком коротка. «Им стоит быть очень осторожными сейчас», — цитирует Томаса The Sun.

Тем временем Меган Маркл запретила принцу Гарри перелет в Великобританию, где находится его заболевший коронавирусом отец. Герцоги Сассекские успели переехать в США до закрытия границ.

Эксперты уверены, что на такой шаг супруги пошли из материальных соображений. В Америке они смогут избежать оплаты налогов в двух странах.

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