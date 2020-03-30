«Меган сделала Гарри жалким»: Томас Маркл заявил, что его дочь обидела королеву

«Это просто смешно. Невозможно заставить Гарри выглядеть более жалким, чем сейчас это сделала Меган», — заявил отец герцогини. Он уверен, что в Лос-Анджелесе супруги окажутся в среде самых обеспеченных людей и смогут заработать много денег.

При этом Томас подчеркнул, что герцоги уже потеряли часть своего достоинства. Отец Меган уверен, что супругам нужно вернуться в Британию и поддерживать королеву, которая в силу своего возраста находится в группе риска.

Мистер Маркл напомнил дочери и ее мужу, что жизнь слишком коротка. «Им стоит быть очень осторожными сейчас», — цитирует Томаса The Sun

Тем временем Меган Маркл запретила принцу Гарри перелет в Великобританию, где находится его заболевший коронавирусом отец. Герцоги Сассекские успели переехать в США до закрытия границ.