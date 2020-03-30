АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ⟩ Бывшие влюбленные Сильвия Ильвес и Пауль Нейцов поспорили, сколько умерших от коронавируса будет в Эстонии в апреле

В воскресенье вечером Ильвес опубликовала в Facebook длинный пост, в котором процитировала мнение терапевта и матери двоих детей Мерле Мартинсон о пандемии коронавируса Covid-19.

Мнение Мартинсон касалось в основном СМИ и того, как они пугают людей. «Я не очень слежу за прессой, потому что давно поняла, что правды от них не дождешься. СМИ фокусируется исключительно на негативных историях, заставляя людей паниковать и считать, что все плохо», - считает Мартинсон. По ее мнению, потребители СМИ - это несчастные люди, а те, кто не потребляет информацию, гораздо счастливее. Мартинсон даже сравнила нынешние условия жизни с советским строем, когда абсолютно все средства массовой информации исполняли указания коммунистической партии и использовались для пропаганды советской системы. «Добавим сюда запрет на передвижение, и картинка будет очень похожа на сегодняшнюю», - добавила Мартинсон.

Ильвес согласна с мнением терапевта. «Страх делает тебя дураком, у страха глаза велики - мы все это испытали на себе! Жду, когда люди поймут, что оказались заложниками чьих-то манипуляций. Я просто скажу «Аминь» следующему тексту, который я прочитаю», - написала виолончелистка.

Комментаторы соглашались и не соглашались с мнением СильвииЮ а ее экс написал: «Народ Сааремаа, вероятно, не согласится с твоим текстом». И полетели копья - начало дискуссии было положено.

Сильвия Ильвес. ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Сильвия придерживается той точки зрения, что вирусы сопровождают нас всю жизнь и живут в нас, от них человек умирал и умирает. Как и от других болезней. Но почему СМИ не подсчитывают число умерших от сердечных приступов? На что Нейцов приводит статистику умерших за последние две недели в Италии и сомневается, что итальянцы полагают, будто коронавирус - это чья-то изощренная игра.

На что Ильвес парирует, что люди умирали всегда, просто об этом не сообщалось в желтой прессе. «Я все еще жду сотни умреших от коронавируса в Эстонии, потому что он ДОЛЖЕН быть более опасным, чем обычный грипп, который ежегодно убивает десятки людей в Эстонии», - написала Сильвия.

Нейцов предложил ей вернуться к этой теме в апреле. Ильвес с легкостью согласилась продолжить диалог и уверена, что выиграет спор. «Давай поговорим в апреле. Я выиграю этот спор здесь, и ты извинишься, если число смертей от коронавируса не превысит 50. Если умерших будет больше - извинюсь я за то, что была идиоткой, которой было сложно поверить правительству террора», - подытожила Сильвия.

Музыкант Пуаль Нейцов. ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Сильвия стоит на том, что Эстонию нельзя сравнивать с Италией - ни образ жизни населения, ни климат, ни привычки. «Ешьте здоровую пищу, соблюдайте элементарную гигиену», - посоветовала Ильвес и выразила надежду, что правительство все же не запретит прогулки в парках, не отменит общественный транспорт, и все вскоре будет по-прежнему.

Пауль предложил оставить их коронавирусный диалог на частном уровне и не выносить перепалку мнений в СМИ. Но уже поздно. Даи Ильвес подтвердила, что ее посты - публичные, и она хочет, чтобы люди их читали. Но оба бывших любовников согласились с тем, что они просто выражали свое мнение в соцсети и не ссорились.