СКОРО ВЫХОДИТ КНИГА ⟩ Драка с блудницами, пьяный корпоратив: откровения экс-участницы «Уральских пельменей» Юлии Михалковой

В скором времени издательство «АСТ» выпустит книгу Михалковой «Не говори мужчинам «Нет!». «Познание таинств театрального искусства помогло мне прийти к успеху. Поможет ли вам? Ответ вы найдете в моей новой, полной сенсационных и деликатных разоблачений книге!» — недавно пообещала сама Юлия в социальных сетях.

В распоряжении «СтарХита» оказались главы, написанные Михалковой. В них экс-участница «Уральских пельменей» вспоминает веселые вечеринки, случаи не гастролях и рассказывает о том, что ей чаще всего дарили поклонники.

КАК Я СПАЛА С МЕДВЕДЕМ

Уже в первые годы существования команда «Непарни» стала, помимо всего прочего, источником неплохого дохода. КВН пользовался высоким спросом – нас приглашали на корпоративы, которые стали для меня настоящей школой жизни — сколько уроков мне было преподнесено!

Вместе с ребятами из «Пельменей» мы участвовали в публичных и закрытых мероприятиях, организуемых местными политиками, банкирами, крупными предпринимателями и просто очень уважаемыми в регионе людьми. У меня в этот период произошло какое-то невероятное расширение круга знакомств. Были концерты на заводах, в домах культуры, на днях городов и районов, в частных поместьях и лучших ресторанах города.

Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и… подралась. Бесценный опыт, через который, наверняка, хоть раз в жизни прошел каждый человек.

Ну, раз уж это книга откровений, то расскажу. Об этом я еще нигде не говорила.