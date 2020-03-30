Пн, 30.03.2020
В Москве в срочном порядке строят новую коронавирусную больницу: смотрите фото! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В субботу немногочисленные таллиннцы гуляли на весеннем солнышке

Неделю назад гуляющих в парках, лесах и около моря было гораздо больше. В минувшую субботу, несмотря на теплую погоду, не так много жителей Таллинна рискнули отправиться на прогулку.

Снимки, сделанные в Пирита и на Штромке, доказывают, что люди все же соблюдают требования правительства и держат дистанцию два метра друг от друга.

В субботу было очень тепло - температура достигла плюс 10 градусов, но все живописные места были практически пусты по сравнению с выходными недельной давности.

Смотрите нашу эксклюзивную галерею!

НАВЕРХ