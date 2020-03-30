ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, кто гулял в субботу на весеннем солнышке!

Неделю назад гуляющих в парках, лесах и около моря было гораздо больше. В минувшую субботу, несмотря на теплую погоду, не так много жителей Таллинна рискнули отправиться на прогулку.
Снимки, сделанные в Пирита и на Штромке, доказывают, что люди все же соблюдают требования правительства и держат дистанцию два метра друг от друга.
В субботу было очень тепло - температура достигла плюс 10 градусов, но все живописные места были практически пусты по сравнению с выходными недельной давности.
Смотрите нашу эксклюзивную галерею!