ВИДЕО ⟩ Рок-звезда! Смотри, как известный сегодня политик Март Хельме отжигал в 80-е!

Сегодня Март Хельме известен как политик, но в свое время он увлекался музыкой, и в Интернете есть немало видео, где он исполняет известные рок-композиции, сообщает Elu24.
Нынешний председатель Консервативной народной партии Эстонии и министр внутренних дел выступал в группе Fix с 1968 по 1972 годы. Он был одним из основателей этой группы и придумал название. Позже он играл в группах Hallo, Vitamiin и Hübriid.
В YouTube есть клип, где Март Хельме исполняет хит Smoke On The Water популярной группы Deep Purple на фестивале Elva Rock в 1986 году в составе Hybrid.