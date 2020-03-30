Пн, 30.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Рок-звезда! Смотри, как известный сегодня политик Март Хельме отжигал в 80-е!

Mart Helme aastal 1986.

ФОТО: kaader videost / youtube

Сегодня Март Хельме известен как политик, но в свое время он увлекался музыкой, и в Интернете есть немало видео, где он исполняет известные рок-композиции, сообщает Elu24.

Нынешний председатель Консервативной народной партии Эстонии и министр внутренних дел выступал в группе Fix с 1968 по 1972 годы. Он был одним из основателей этой группы и придумал название. Позже он играл в группах Hallo, Vitamiin и Hübriid.

В YouTube есть клип, где Март Хельме исполняет хит Smoke On The Water популярной группы Deep Purple на фестивале Elva Rock в 1986 году в составе Hybrid. 

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