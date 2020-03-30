ЖЕСТКИЕ КАДРЫ ⟩ Нарушителей карантина в Эстонии ожидает то же, что и на Тенерифе?

В Испании 29 марта было зафиксировано рекордное количество смертей - 838. Теперь правительство Испании готовится к еще более жесткому карантину, передает The Guardian.

Реда (48 лет), литовка, проживающая в Испании, рассказала Elu24 о ситуации и правилах карантина на острове Тенерифе и поделилась несколькими видео.

«Около месяца назад была закрыта гостиница, где у итальянских туристов был обнаружен коронавирус. Почти две тысячи человек находились в отеле две недели на карантине. 14 марта вся Испания была отправлена на карантин, включая Тенерифе», - рассказала Реда, живущая на Тенерифе четыре года.

Люди в возрасте до 18 лет не могут вообще выходить из дома.

«С собакой может гулять только один человек, только один человек может находиться в машине, и у него или нее должна быть веская причина. Ездить на велосипеде или скутере запрещено», - говорит литовка. И выполнение этих запретов контролируется полицией или дронами.

«В магазин может выходить только один член семьи, а охранники разрешают людям заходить в магазин по одному, на расстоянии двух метров друг от друга», - рассказывает Реда. В настоящее время на Тенерифе открыты только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, банки работает только онлайн.

«Люди в возрасте до 18 лет вообще не могут выходить из дома, и дети учатся дистанционно, - объясняет Реда, отметив, что ее семья строго соблюдает правила карантина. - Мы сидим дома, смотрим телевизор и читаем новости».

У человека должна быть веская причина, чтобы выйти из дома, и если таковой нет, то правоохранительные органы могут его наказать. «Полицейские ведут себя очень вежливо, но агрессивны по отношению к тем, кто нарушает карантин. За нахождение на улице без веских на то причин полиция может наложить штраф в размере 1 000 евро. Если же человек постоянно и намеренно нарушает карантин, то ему грозит уголовное наказание», - комментирует ситуацию Реда.

Но большинство людей следуют правилам, понимая их обоснованность, а среди нарушителей обычно попадаются пьяные.

Реда также в курсе того, что происходит в ее родной Литве, и уверяет, что на Тенерифе люди более послушны и исполняют правила, хотя в Литве не действует так много ограничений.