Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Львам необходимо будет найти ментора и наставника — человека с сильным характером и большими амбициями. От таких людей будет проще всего заражаться оптимизмом и удачей. Рядом с ними проще принимать решения. Астрологи рекомендуют набираться опыта у тех, кто готов им поделиться. С закрытыми и замкнутыми людьми лучше не иметь общих дел.

Дева

Привлечь больше удачи в свою жизнь Девам поможет закон притяжения. Звезды и планеты сейчас в достаточно благоприятном положении, так что пришла пора думать о хорошем и надеяться на лучшее. Девы смогут преодолеть все возможные препятствия на своем пути, но для этого необходимо больше верить в себя и меньше верить обещаниям окружающих.

Судить о людях астрологи советуют только по поступкам. Новые знакомые могут стать как врагами, так и друзьями, поэтому важно осторожно анализировать людей на наличие приятных черт характера и способностей. Не стоит медлить с важными решениями. Звезды и планеты хотят, чтобы Девы стали более энергичными и целеустремленными.

Весы

Весам стоит почаще пользоваться защитными техниками , чтобы не дать негативу окружающих людей как-то повлиять на свою жизнь. Это идеальный период для принятия важных решений, основанных на интуиции и жизненном опыте, а не на пустых догадках. На пересечении марта и апреля астрологи советуют Весам временно отказаться от рисков.

В делах расслабляться нельзя, а вот в любви наступит довольно приятный период. Одиноким Весам удастся найти вторую половинку, а тем, кто находится в отношениях, откроются новые возможности для перехода на новый уровень. Можно заняться совместными делами, а на выходных попробовать сменить обстановку, сделать друг другу приятный подарок.

Скорпион

Конец марта Скорпионам стоит посвятить финансовым делам. Необходимо избавиться от задолженностей. Встречать апрель в долгах — плохая идея. Звезды и планеты создадут идеальные условия для покупок, а также для работы и бизнеса. Можно заняться шопингом, попробовать сменить работу, освоить новую профессию.

Очень важно будет быстро принимать решения. Само собой, в этом плане полезной будет интуиция. Три простых упражнения на каждый день помогут развить ее быстрее. В любовной сфере Скорпионам также повезет, но чуть меньше. Астрологи рекомендуют не критиковать любимого человека. Того же следует избегать в общении с друзьями.

Стрелец

Финансовая сторона жизни для Стрельцов должна стать приоритетной. Звезды и планеты примут удачное положение для того, чтобы помочь Стрельцам начать новый бизнес, продвинуть новые идеи в коллективе, заинтересовав начальство. Это удачный период для всех, чья работа связана с креативом. Талисманы на деньги помогут привлечь больше финансовой удачи.