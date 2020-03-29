ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле посоветовала находящимся на карантине учить латышский язык

«Думаю, я должна громко высказаться, что сегодня людям следует быть добросовестными. Я провожу время дома в Юрмале и просто выхожу в лес с собаками. Это все, что моя семья делает в это время. И мы живем той же жизнью, что и раньше. Слава Богу, нам есть чем заняться», – рассказывает певец изданию.

Вайкуле обратился к людям и предложила выучить новый язык во время самоизоляции:

Например, те, кто не знает, могут выучить латышский язык. Жить больше в интернете. Мы так делаем!.

Вайкуле также сказал, что она очень заботится о своем здоровье, использует маски для лица и дезинфицирующие средства для рук.

«Почему я призываю всех прислушаться к правительству? Чтобы все это обновилось быстрее, чтобы мы не страдали экономически. Не только ради нас самих, и не только, чтобы не умереть. Все должны быть в своих домах и никуда не выходить. Это время переосмыслить свою жизнь», – объяснила она.

Кроме того, Лайма Вайкуле записала несколько видеообращений в Instagram.

Ранее сообщалось, что до 14 апреля в Латвии объявлена ​​чрезвычайная ситуация из-за пандемии коронавируса Covid-19, в течение которой был введен ряд ограничительных мер для ограничения распространения вируса.