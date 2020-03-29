От коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза

Марию Терезу называли красной принцессой из-за приверженности идеи социалистической монархии. Она одновременно поддерживала монархистскую партию карлистов и критиковала капитализм. При этом она считала, что вместо классовой борьбы необходим постоянный поиск согласия. У неё не было детей, так как она никогда не была замужем и жила одна.