Вс, 29.03.2020
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От коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза

Bourbon-Parma printsess Maria Teresa aastal 2014.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза, умерла от коронавируса. Ей было 86 лет и это первая жертва пандемии COVID-19 среди представителей монарших родов Европы, сообщает Радио Свобода.

О смерти Марии Терезы сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский. Семья Пармских Бурбонов – младшая ветвь испанской королевской семьи.

Марию Терезу называли красной принцессой из-за приверженности идеи социалистической монархии. Она одновременно поддерживала монархистскую партию карлистов и критиковала капитализм. При этом она считала, что вместо классовой борьбы необходим постоянный поиск согласия. У неё не было детей, так как она никогда не была замужем и жила одна.

Коронавирусом инфицированы еще двое представителей королевских семей: наследник британского престола принц Чарльз, старший сын Королевы Великобритании Елизаветы II, а также правящий князь Монако Альбер II. У самого испанского короля тест негативный.

Испания на втором месте в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. В стране умерли более 5 тысяч человек.

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