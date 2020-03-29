Димы Билан воспитывал сестру с детства, однако помогать в шоу-бизнесе отказывается

Дима Билан оказался заботливым семьянином. Почему победителю «Евровидения» пришлось воспитывать собственную сестру? Чем Анна разочаровала брата? Из-за чего популярный артист отказался продвигать сольное творчество своей родственницы?

Мировая знаменитость и победитель «Евровидения», Дима Билан, показал себя с неожиданной стороны. Певец, всегда тщательно скрывавший свою личную жизнь, оказался заботливым семьянином.

Я — крестный. Я воспитывал с 14 лет свою младшую сестру. И знаю, что это такое,

— рассказал певец в интервью программе «Светская Хроника».

Билан отлично справляется с ролью доброго родителя не только для своего крестника Гном Гномыча, сына Яны Рудковской. Какое-то время артиста принимали за родного отца его сестры Анны. Между ними целых 14 лет разницы, и с рождения все заботы о девочке ложились на его плечи. Уже в девять маленькой Ане пришлось переехать из Карачаево-Черкессии к брату в Москву.

Анна Билан: «Он уехал из нашего родного города, когда мне было три года. Я мало что помню. Я уже помню более сознательно, когда я в Москву приехала. Мне было девять лет. Вот тогда я успела пожить с ним».

Певец всегда искренне радовался любым успехам девушки и всячески поощрял ее творчество. Снял в своем клипе, записал совместный дуэт и даже сам впервые вывел ее на сцену в 14 лет.

Анна Билан: «Брат всегда был примером для меня, но мне не хотелось повторять и совершить эту ошибку, что вот просто из-за примера выбрать не свой путь».

Поэтому после школы Дима Билан оплатил для Анны обучение в США, ведь на тот момент она решила стать режиссером. Все это время брат навещал ее на каникулах. Вместе они исколесили всю Америку.

«Мы взяли машину в ренту и поехали по всем штатам, это было классно. Останавливались в мотелях разных, до Гранд Каньона доехали», — поделилась сестра певца.

В личные дела Анны артист не вмешивался и никогда не навязывал ей свое мнение:

«Очень важно поощрять выбор самого человека. Если он выбрал что-то, поощрить это необходимо, а если он что-то не выбирает, заставлять нельзя, потому что можно выработать синдром антагониста».

Но вопреки ожиданиям старшего брата, вернувшись на родину, Анна решила заняться музыкальной карьерой. Похоже, этот выбор разочаровал знаменитого артиста. По крайней мере, помочь связями или выступить в качестве продюсера молодого дарования Билан отказался.

«До того как встретиться с первым продюсером, Юрием Айзеншписом, у меня было много разных историй. Я уже ротировался на музыкальных каналах. Именно поэтому я считаю, что Аня должна заниматься всем сама. Ни я, ни Яна Рудковская становиться ее продюсерами не планируем», — рассказал Билан изданию «Собеседник».

Но певец все же дал сестре шанс и выпустил ее на разогреве своего шоу. Ведь именно о таких возможностях он когда-то мечтал сам. Только вместо похвалы ее выступления была критика:

«Он жестко со мной обращается. После концерта не сказал ничего хорошего, только что не так было. То есть поступками он меня готовит, и я благодарна ему за это».

Такое отношение ничуть не обижает молодую певицу. Она охотно прислушивается к конструктивным замечаниям своего брата. Он дал ей главный совет:

«Чтобы я делала музыку, которая нравится мне в первую очередь. Не то, что модно, нужно, а то, что близко», — рассказала сестра певца.