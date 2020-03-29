Рестораны Ольги Бузовой в Москве закрыли из-за неуплаты налогов

Ольга Бузова решила запустить сеть своих ресторанов около двух лет назад. Только одно заведение BUZfood обошлось исполнительнице в 113 000 евро. С самого начала у поп-дивы постоянно возникали какие-то проблемы с бизнесом.

Сначала ресторанную компанию Бузовой оштрафовали на 1130 евро. Организация выплатила штраф за то, что у нее возникли проблемы с лицензией на продажу спиртного.

Позже на владельцев ресторанов ООО «Бузова Рест Компани» подали в суд. Непубличное акционерное общество «Оптиком» требовало взыскать с компании 646 евро. Детали разбирательства неизвестны.

После этого два ресторана BUZfood в столице были закрыты. Заведения работали в Москве менее полутора лет, а теперь по техническим причинам больше не обслуживают посетителей.

Сейчас стало известно, что заведения общепита Ольги Бузовой прекратили функционировать, в том числе, из-за неуплаты налогов. По некоторым данным, налоговая даже заморозила счета ресторанной сети.