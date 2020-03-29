Оксана Самойлова: «Все было не зря. Наш союз подарил мне самое большое счастье – моих детей»

Недавно звездная семья вернулась в Москву из Майами, где прошли четвертые роды Оксаны Самойловой. Известно, что модель давно хотела вернуться домой, ведь после появления на свет долгожданного сына, рэпер стал крайне неадекватно себя вести. Сначала музыкант выходил в прямые эфиры в нетрезвом виде, потом просил пятилетнюю дочь принести ему алкоголь, затем и вовсе сбрил бороду и брови. После такого количества инцидентов Самойлова отправила мужа в наркологическую клинику, где он провел неделю.

Все это время Оксана не выходила на связь с поклонниками, но после возвращения домой стала чаще писать о том, что происходит в жизни. Теперь в личном блоге она рассказывает о делах, которые накопились, детях, тренировках. Однако комментировать поведение супруга бизнесвумен отказывается. «Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было — было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», — написала Оксана.

По слухам, в руки модели попали видео, на котором 34-летний Джиган ей изменяет. Теперь подписчики гадают, удастся ли сохранить супругам брак или же они разведутся.

Отметим, что масла в огонь подлил рэпер Гуф, который сообщил, что часто встречался с многодетным отцом в стриптиз-клубах. Певцы публично поссорились в социальных сетях, оскорбив друг друга неприличными словами. Позже Гуф потребовал извинений от мужа Оксаны Самойловой, но так их и не дождался. Несмотря на разногласия, артисты все же помирились. Сегодня они устроили вечеринку в особняке Джигана, который выставлен на продажу.

К слову, элитное жилье рэпер и модель приобрели всего год назад. Тогда Оксана писала, что, наконец, нашла дом своей мечты. «Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!» — делилась жена музыканта.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова поженились восемь лет назад. В 2011-м у пары родилась дочь Ариела. Через три года на свет появилась Лея, а еще через три — Майя. Фанаты многодетных родителей считали рэпера примерным семьянином, однако сейчас они уверяют, что разочарованы поведением артиста.