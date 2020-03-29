Вс, 29.03.2020
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Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки с Лещенко

Лера Кудрявцева

ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Ранее у советского и российского певца диагностировали CoViD-19, пишет Life.ru.

Телеведущая Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после того, как у Льва Лещенко, с которым она была на вечеринке, подтвердился коронавирус. Об этом она сообщила в Instagram.

Результаты анализов будут готовы через три дня, а пока ведущая самоизолировалась, к чему также призвала всех подписчиков.

Напомним, на дне рождения Аллы Крутой — сестры композитора Игоря Крутого — собрались представители российского шоу-бизнеса, среди которых был также Лев Лещенко. После подтверждения диагноза певца анализы на CoViD-19 сдала также Лариса Рубальская, Олег Газманов находится в режиме самоизоляции, а Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфекцию.

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