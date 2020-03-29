Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки с Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после того, как у Льва Лещенко, с которым она была на вечеринке, подтвердился коронавирус. Об этом она сообщила в Instagram.
Результаты анализов будут готовы через три дня, а пока ведущая самоизолировалась, к чему также призвала всех подписчиков.
Напомним, на дне рождения Аллы Крутой — сестры композитора Игоря Крутого — собрались представители российского шоу-бизнеса, среди которых был также Лев Лещенко. После подтверждения диагноза певца анализы на CoViD-19 сдала также Лариса Рубальская, Олег Газманов находится в режиме самоизоляции, а Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфекцию.