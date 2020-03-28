Сергей Лазарев показал, как сын Никита учит разговаривать сестру

Певец Сергей Лазарев опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram. Артист запечатлел своих детей — Аню и Никиту. В кадре наследники музыканта общаются друг с другом: Никита учит сестру произносить по слогам его имя. Девочка старается воспроизвести услышанное, однако, в силу возраста, у нее это не совсем четко получается.

Такие большие. Старший учит разговаривать младшую! Берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни!

— подписал пост артист.

За несколько минут ролик посмотрели свыше ста тысяч пользователей сети.

Сергей Лазарев долгое время скрывал от общественности появление детей. Только в 2016 году певец признался, что у него два года назад родился сын Никита. А в 2019 году музыкант поделился еще одной сокровенной тайной — он рассказал, что год назад у него родилась дочь Анна.

Ранее Сергей Лазарев назвал себя временно безработным из-за коронавируса.