Гороскоп на 29 марта: непростые решения у Стрельцов и удачный день для Водолеев

Напряженность эмоционального фона не лучшим образом скажется на настроении. Возрастают чувствительность к критике и обидчивость, не исключены и проявления злопамятности. Старайтесь не проявлять раздражительности в общении с родственником. Поддержка любимого человека будет очень полезной.

Лев

Очень сложным будет день для влюбленных – вероятны серьезные конфликты, в некоторых случаях дело может дойти до прекращения общения. Старайтесь избегать легкомысленных поступков, не подвергать риску отношения, которые вам дороги. Полезными окажутся советы друзей, а вот члены семьи вряд ли смогут понять, насколько серьезны ваши проблемы.

Подходящий день для развлекательных поездок и путешествий, можно побывать в экзотических местах, получить новые впечатления. Вероятны удачные сделки, однако тратить деньги стоит в соответствии с заранее составленным планом: спонтанные покупки не будут удачными.

Дева

Очень сложный день, который принесет немало проблем и неприятных сюрпризов. Старайтесь не терять здравого смысла и не впадать в панику – только от вас зависит, каким будет исход ситуации. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь не иметь дела с сомнительными особами: вы более обычного доверчивы, что может стать причиной весьма серьезных проблем. Нежелательно также заключать сделки, тратить крупные суммы на развлечения, посещать многолюдные мероприятия.

Романтические и родственные связи проверяются на прочность, и сегодня вы сможете понять, как следует изменить отношения, чтобы они стали более глубокими и доверительными. Наблюдательность и умение делать верные выводы помогут вам уберечь близких людей от серьезных ошибок.

Весы

В сфере личных отношений нет места для необдуманных высказываний, язвительных замечаний и опрометчивых поступков. Ваше умение сохранять рассудительность в сложных ситуациях, поступать справедливо и учитывать не только собственные интересы, но и мнение окружающих – залог относительного спокойствия в семье. Очень сложно будет найти общий язык с любимым человеком. От новых знакомств романтического характера лучше воздержаться.

Этот день хорошо подходит для общения с друзьями, однако встречи нежелательно проводить в увеселительных заведениях. От посещения многолюдных собраний и участия в общественных мероприятиях тоже лучше отказаться. Жизненный потенциал снижен, возможны недомогания.

Скорпион

Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Возможны непредвиденные расходы, значительные потери. Нежелательно тратить крупные суммы на развлечения, посещать увеселительные заведения. От азартных игр следует отказаться. Поездки будут приятными, вдали от дома возможны интересные знакомства, не исключены и романтические увлечения. Жизненный потенциал достаточно высок, переутомление вам не грозит.

Не всегда просто будет поладить с членами семьи. Требования, которые предъявляют к вам родственники, достаточно высоки. Не давайте необдуманных обещаний и старайтесь не нарушать сложившихся традиций: ответственность и некоторый консерватизм пойдут вам на пользу.

Стрелец