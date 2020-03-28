Оксана Самойлова и Джиган продают дом за полтора миллиона евро

Новый поворот в семейной драме Оксаны и Джигана: пара выставила на продажу свой роскошный дом на Рублево-Успенском шоссе. Объявление можно найти на одном из сайтов элитной недвижимости. За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 1,6 миллиона евро.

В трехэтажном особняке, который должен был стать семейным гнездышком на долгие годы, имеется четыре спальни, сауна-хамам, внушительная гардеробная и даже кинотеатр. На большой территории есть бассейн, зона для барбекю, а также отдельная постройка для персонала площадью в 250 квадратных метров.

А ведь влюбленные приобрели недвижимость только год назад. Тогда счастливая Оксана опубликовала снимок, на котором запечатлена в объятиях улыбающегося Джигана. Модель признавалась, что элитное жилье было их сокровенной мечтой.

«Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!» — писала жена рэпера.

Очевидно, продажа дома связана с недавними выходками 34-летнего Джигана. После рождения сына Давида музыкант стал вести себя крайне неадекватно. Некогда примерный отец использовал нецензурную речь в присутствии детей и даже просил их принести ему алкоголь.

В итоге Самойлова отправила мужа на принудительное лечение в клинику для алко- и наркозависимых в Майами. Впрочем, и в Москве Джиган не остепенился. Недавно он закатил вечеринку в доме, несмотря на строгий карантин, а также стал играть с дочерьми в опасные игры — посвящал в рыцари, размахивая перед ними острым ножом.