ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как теперь выглядит вечерняя Рига

Обычно вечера пятницы, особенно в столь теплую и солнечную погоду, проходят в Старой Риге шумно и весело, но не сейчас. Когда мир находится во власти коронавируса, рижане и гости города тщательно следуют советам специалистов и постановлениям правительства и не выходят лишний раз из дома. Редкому прохожему, который все-таки окажется в самом сердце латвийской столицы, представится необычная картина – практически полностью пустые улицы.