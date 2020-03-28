Ольга Бузова заявила, что выйдет замуж без брачного контракта

Мне было больно, потому что состоялся развод, и я ни копейки не взяла, хотя могла бы по судам, сейчас все это делается… Я такой человек, что никогда ничего чужого не возьму. Поэтому вступать в отношения и в брак с этими бумажками… я считаю, что это вот стремно. Получается, я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит,