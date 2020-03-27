НАГЛЯДНО ⟩ Полицейские и спасатели показали, какую дистанцию нужно соблюдать на улицах Эстонии

На страничке Спасательного департамента Эстонии в Facebook появилось видео, на котором спасатели и полицейские объясняют пользователям сети, какие правила нужно соблюдать, если вам пришлось выйти на улицу.
Все, что вам нужно делать, это остаться дома или следовать простому правилу - 2 человека, 2 метра, - сказал сотрудник полиции в видео.
В борьбе с коронавирусом 🦠 каждый житель Эстонии несет ответственность за жизнь - будь героем, оставайся дома! Держитесь на расстоянии от других, если вам пришлось выйти за пределы дома,
— говорится в описании ролика.