Пт, 27.03.2020
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НАГЛЯДНО ⟩ Полицейские и спасатели показали, какую дистанцию нужно соблюдать на улицах Эстонии

Politsei ja päästjad tuletavad inimestele meelde, et väljas käies tuleb üksteisega hoida kahemeetrist vahet.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

На страничке Спасательного департамента Эстонии в Facebook появилось видео, на котором спасатели и полицейские объясняют пользователям сети, какие правила нужно соблюдать, если вам пришлось выйти на улицу. 

Все, что вам нужно делать, это остаться дома или следовать простому правилу - 2 человека, 2 метра, - сказал сотрудник полиции в видео. 

В борьбе с коронавирусом 🦠 каждый житель Эстонии несет ответственность за жизнь - будь героем, оставайся дома! Держитесь на расстоянии от других, если вам пришлось выйти за пределы дома,

— говорится в описании ролика. 

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