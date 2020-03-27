«Боязно»: Дима Билан рассказал, как переживает эпидемию коронавируса

Популярный певец, заслуженный артист России Дима Билан признался, что избегает общественных мест с началом эпидемии коронавируса и выходит из дома только для того, чтобы добраться до звукозаписывающей студии. Об этом он написал в своем Instagram.
Не хожу в общественные места уже несколько дней и только езжу в проверенную студию: студия — дом, студия — дом,
- рассказал исполнитель.
По словам Билана, из-за частых бронхитов он решил отказаться даже от онлайн-концертов, которые становятся популярны в эпоху всеобщего карантина, пишет Лайф.
Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться , а то я последние годы (каждый год ) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн мероприятия,
- признался он.