Пт, 27.03.2020
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«Боязно»: Дима Билан рассказал, как переживает эпидемию коронавируса

Дима Билан

ФОТО: Скриншот с Instagram

Популярный певец, заслуженный артист России Дима Билан признался, что избегает общественных мест с началом эпидемии коронавируса и выходит из дома только для того, чтобы добраться до звукозаписывающей студии. Об этом он написал в своем Instagram.

Не хожу в общественные места уже несколько дней и только езжу в проверенную студию: студия — дом, студия — дом,

- рассказал исполнитель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам Билана, из-за частых бронхитов он решил отказаться даже от онлайн-концертов, которые становятся популярны в эпоху всеобщего карантина, пишет Лайф.

Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться , а то я последние годы (каждый год ) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн мероприятия,

- признался он.

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