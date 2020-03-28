Гороскоп на 28 марта: удачный день для Раков и новые знакомства у Львов

Не лучший день для того, чтобы заниматься серьезными делами или утомительной работой. Физические и интеллектуальные нагрузки стоит сократить. Проводите время в приятном обществе, не пытайтесь заставить себя заниматься тем, к чему не лежит душа, пишет Dvorec.ru.

Овен

Не исключено ухудшение самочувствия, да и хорошим настроением обычно неунывающие Овны сегодня похвастаться никак не могут. Источником приятных эмоций может стать новое романтическое знакомство. Свидание с любимым человеком не разочарует тех, кто уже нашел свою половинку. Появляется возможность побаловать себя, осуществить давние планы, связанные с отдыхом и развлечениями.

Спокойно завершайте начатые дела, избегайте суеты и спешки. Нежелательно давать обещания, брать на себя ответственность за чужие поступки. Вы поступите разумно, если дадите окружающим возможность проявить инициативу, выступить с предложениями. Шансы на успех повысятся, если вы прислушаетесь к советам представителей старшего поколения.

Телец

День беспокойный и напряженный, влияние негативных тенденций весьма велико. Избегайте ситуаций, связанных с риском, проявляйте осмотрительность – ваше здравомыслие станет хорошим примером для окружающих. Поездки покажутся скорее утомительными, чем увлекательными. Если отправиться в путь необходимо, старайтесь не жалеть времени на достойную подготовку, в том числе – оформление всех необходимых документов.

Удачный день для покупок и инвестиций. У многих представителей знака есть шанс встретить людей, сотрудничество с которыми будет плодотворным и выгодным. Трудности в романтических отношениях не исключены.

Близнецы

День характеризуется снижением жизненного потенциала и деловой активности. Придется потрудиться, чтобы избежать трудностей в работе и разногласий с коллегами: противоречия обостряются, появляются новые поводы для конфликтов и острых дискуссий. Весьма выгодными окажутся предложения новых партнеров, появится возможность значительно увеличить свои доходы. Удачный день для любых поездок.

Возможны проблемы в личной жизни, отношения с любимым человеком лишены подлинного тепла, в них определенно не хватает доверия. Постарайтесь воздержаться от язвительных замечаний, отложите выяснение отношений до более благоприятного момента.

Рак

Удачный день для проведения важных переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или области деятельности. Ракам представится возможность значительно увеличить свои доходы, укрепить финансовые позиции. Сделки и покупки обещают быть очень удачными. Некоторые профессиональные трудности все же не исключены, и в первую очередь они связаны с неадекватной реакцией коллег на ваши предложения и поступки.

Нежелательны поездки, вдали от дома могут произойти не самые приятные события. Старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты и давайте советы лишь самым близким людям. Этот день обещает массу новых впечатлений влюбленным. Возможны романтические увлечения, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

Лев