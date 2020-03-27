Пт, 27.03.2020
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ФОТО ⟩ Ксения Собчак беременна? Телеведущая засветила округлившийся живот

Ксения Собчак

ФОТО: Shutterstock

Первые слухи о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз, появились в сети еще много месяцев назад. Однако тогда телеведущая опровергала догадки поклонников. Впрочем, на днях общественность вновь заговорила о том, что Собчак во второй раз станет матерью, пишет Viva.

Так, во время нового выпуска собственной программы "ДокТок" Ксения появилась в кадре в длинном пальто. Несмотря на, что наряд был oversize, поклонники рассмотрели заметно округлившийся живот у знаменитости. Впрочем и в этот раз Собчак поспешила опровергнуть слухи о пополнении в семействе, и заявила, что всего лишь плотно поела.

ФОТО: скриншот

ФОТО: скриншот

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