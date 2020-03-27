ФОТО ⟩ Ксения Собчак беременна? Телеведущая засветила округлившийся живот

Первые слухи о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз, появились в сети еще много месяцев назад. Однако тогда телеведущая опровергала догадки поклонников. Впрочем, на днях общественность вновь заговорила о том, что Собчак во второй раз станет матерью, пишет Viva.