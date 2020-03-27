Пт, 27.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Денис Майданов поддержал медиков концертом с балкона многоэтажки

Денис Майданов

ФОТО: Andres Haabu

Послушать артиста пришли жители близлежащих домов и квартир, передает Life.ru.

Российский певец и музыкант Денис Майданов устроил концерт прямо на балконе жилого дома в Подмосковье. Таким образом артист решил поддержать работников медицины, которые не покладая рук борются с эпидемией коронавируса.

Необычное шоу было организовано в подмосковном городе Одинцове. Послушать музыканта собрались жители близлежащих домов. После концерта Майданова наградили бурными аплодисментами, однако певец заявил, что они должны быть посвящены не его песням, а врачам, которые работают с коронавирусными пациентами.

Это прежде всего аплодисменты нашим медикам, на которых сегодня свалилась очень большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними. Этот концерт, это приветствие от людей — это тоже в их сторону,

— сказал Майданов телеканалу "360".

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