ВИДЕО ⟩ Денис Майданов поддержал медиков концертом с балкона многоэтажки

Российский певец и музыкант Денис Майданов устроил концерт прямо на балконе жилого дома в Подмосковье. Таким образом артист решил поддержать работников медицины, которые не покладая рук борются с эпидемией коронавируса.
Необычное шоу было организовано в подмосковном городе Одинцове. Послушать музыканта собрались жители близлежащих домов. После концерта Майданова наградили бурными аплодисментами, однако певец заявил, что они должны быть посвящены не его песням, а врачам, которые работают с коронавирусными пациентами.
Это прежде всего аплодисменты нашим медикам, на которых сегодня свалилась очень большая работа, очень большая ответственность, и все наши надежды связаны именно с ними. Этот концерт, это приветствие от людей — это тоже в их сторону,
— сказал Майданов телеканалу "360".