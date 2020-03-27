Полине Гагариной исполнилось 33 года, певица сделала слушателям подарок

Сегодня популярная певица Полина Гагарина отмечает день рождения — 33 года. Об этом она сообщила в своем профиле в Instagram.

33! Красивая цифра! Я очень люблю все, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю,

— призналась звезда.

Певица решила порадовать своих слушателей и представила в свой праздничный день новую песню «Ты не целуй», работа над которой длилась около года. Композиция записана на стихи Михаила Гуцериева, композитором выступил Вадим Усманов.