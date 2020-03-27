Пт, 27.03.2020
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Полине Гагариной исполнилось 33 года, певица сделала слушателям подарок

Полина Гагарина

ФОТО: Mikhail Metzel/TASS

В свой день рождения певица сделала подарок слушателям, представив новую песню, пишет Пятый канал.

Сегодня популярная певица Полина Гагарина отмечает день рождения — 33 года. Об этом она сообщила в своем профиле в Instagram.

33! Красивая цифра! Я очень люблю все, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю, 

— призналась звезда.

Певица решила порадовать своих слушателей и представила в свой праздничный день новую песню «Ты не целуй», работа над которой длилась около года. Композиция записана на стихи Михаила Гуцериева, композитором выступил Вадим Усманов.

Кстати, песня предстанет в качестве саундтрека во втором сезоне сериала «Осколки». Певица также сообщила, что весной этого года планируется выход клипа.

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