ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА: ⟩ Девушка из Минска показала, как изменилась за последние годы, но ей никто не верит

Недавно в Twitter стал популярным «флешмоб старости», и русские пользователи тоже начали активно участвовать в нем. Суть проста: опубликовать четыре свои фотографии, сделанные с 2017 по 2020-й — по одной на каждый год. И хоть на снимках некоторых участниц можно увидеть, как они взрослеют и хорошеют, другие пользовательницы поразили кардинальными переменами в имидже. К примеру, на кадрах leni_kotik подписчики видят просто четыре разных человека.

2017-2018-2019-2020

Иногда не уверена, что я один человек https://t.co/WE62jzzg6Q pic.twitter.com/v4tCtwj2gw — Матерь горящих жёп и корги (@leni_kotik) March 25, 2020

В комментариях девушке из Минска задали множество вопросов. Главный — кто все эти девушки на фотографиях. За эти четыре года её волосы менялись так кардинально, что остается только догадываться, как у leni_kotik хватило креатива, чтобы все это провернуть.

«А зачем ты прикрепила свою фотку и фотки ещё трёх каких-то девушек к твиту?», «Это точно не четыре разные красавицы? :)», - пишут комментаторы.

Конечно, прогресс пользовательницы удивительный, но она не единственная, чьи снимки заслуживают внимания. Во флешмобе приняли участие десятки девушек, и каждая по-своему прекрасна.

2017 - много мейка и укладка

2018 - свои волосы, но много мейка

2019 - минимум мейка, но укладка

2020 - минимум мейка и свои кудряшки pic.twitter.com/OsDIIAYMAD — Аюшони (@Aishyoni) March 25, 2020

2017/2018/2019/2020

какие-то четыре разные телки pic.twitter.com/Zaz5WXu74E — vip diana kz 777 (@dianasadvakass) March 25, 2020