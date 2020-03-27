ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА: ⟩ Девушка из Минска показала, как изменилась за последние годы, но ей никто не верит

Пользовательница Twitter показала, как ее внешность изменялась с течением времени, но подписчики не верят, что это все один и тот же человек. Девушка каждый год так сильно преображалась, что теперь и сама не уверена, действительно ли на фотографиях все время она.
Недавно в Twitter стал популярным «флешмоб старости», и русские пользователи тоже начали активно участвовать в нем. Суть проста: опубликовать четыре свои фотографии, сделанные с 2017 по 2020-й — по одной на каждый год. И хоть на снимках некоторых участниц можно увидеть, как они взрослеют и хорошеют, другие пользовательницы поразили кардинальными переменами в имидже. К примеру, на кадрах leni_kotik подписчики видят просто четыре разных человека.
2017-2018-2019-2020— Матерь горящих жёп и корги (@leni_kotik) March 25, 2020
Иногда не уверена, что я один человек https://t.co/WE62jzzg6Q pic.twitter.com/v4tCtwj2gw
В комментариях девушке из Минска задали множество вопросов. Главный — кто все эти девушки на фотографиях. За эти четыре года её волосы менялись так кардинально, что остается только догадываться, как у leni_kotik хватило креатива, чтобы все это провернуть.
«А зачем ты прикрепила свою фотку и фотки ещё трёх каких-то девушек к твиту?», «Это точно не четыре разные красавицы? :)», - пишут комментаторы.
Конечно, прогресс пользовательницы удивительный, но она не единственная, чьи снимки заслуживают внимания. Во флешмобе приняли участие десятки девушек, и каждая по-своему прекрасна.
2017 - много мейка и укладка— Аюшони (@Aishyoni) March 25, 2020
2018 - свои волосы, но много мейка
2019 - минимум мейка, но укладка
2020 - минимум мейка и свои кудряшки pic.twitter.com/OsDIIAYMAD
2017/2018/2019/2020— vip diana kz 777 (@dianasadvakass) March 25, 2020
какие-то четыре разные телки pic.twitter.com/Zaz5WXu74E
Вообще не меняюсь оказывается— écoute chérie (@iambalise) March 26, 2020
2017/2018/2019/2020 pic.twitter.com/YgJLOtTV95