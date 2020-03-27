Пт, 27.03.2020
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ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА: ⟩ Девушка из Минска показала, как изменилась за последние годы, но ей никто не верит

ФОТО: twitter

Пользовательница Twitter показала, как ее внешность изменялась с течением времени, но подписчики не верят, что это все один и тот же человек. Девушка каждый год так сильно преображалась, что теперь и сама не уверена, действительно ли на фотографиях все время она.

Недавно в Twitter стал популярным «флешмоб старости», и русские пользователи тоже начали активно участвовать в нем. Суть проста: опубликовать четыре свои фотографии, сделанные с 2017 по 2020-й — по одной на каждый год. И хоть на снимках некоторых участниц можно увидеть, как они взрослеют и хорошеют, другие пользовательницы поразили кардинальными переменами в имидже. К примеру, на кадрах leni_kotik подписчики видят просто четыре разных человека.

В комментариях девушке из Минска задали множество вопросов. Главный — кто все эти девушки на фотографиях. За эти четыре года её волосы менялись так кардинально, что остается только догадываться, как у leni_kotik хватило креатива, чтобы все это провернуть.

«А зачем ты прикрепила свою фотку и фотки ещё трёх каких-то девушек к твиту?», «Это точно не четыре разные красавицы? :)», - пишут комментаторы. 

Конечно, прогресс пользовательницы удивительный, но она не единственная, чьи снимки заслуживают внимания. Во флешмобе приняли участие десятки девушек, и каждая по-своему прекрасна.

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