ПСИХОЗ - ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ ⟩ Борис Акунин рассказывает в Facebook, как он переболел коронавирусом

Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен Интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность.

Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно старым и больным. В Англии сейчас проходит кампания по интернет-рекрутированию волонтеров: кто может сходить за продуктами, погулять с собакой и т.п. Записываются сотни тысяч людей. Особенный спрос на тех, кто уже переболел. Когда я сделаю тест, подтверждающий иммунитет (тест должен появиться на следующей неделе), тоже обязательно зарегистрируюсь. Буду гулять с собаками, плохо ли.

В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает», - написал Акунин.