Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19

Несколько часов назад знаменитого рок-музыканта, солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает Bild.

В настоящий момент певец находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.