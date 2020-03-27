ВИДЕО ⟩ Девушка забыла о камере, когда отлучалась по нужде, и видеоконференция заиграла новыми красками

Теперь, когда офисные работники дружно перешли на работу из дома из-за коронавируса, они столкнулись с рядом новых проблем. Многие не могут разобраться, как работать удаленно и как использовать новые программы. Количество неловких ситуаций возросло в несколько раз, но случай с Дженнифер пока бьет все рекорды, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

На видео, попавшем в Сеть, во время видеозвонка, произошедшего предположительно в США, одна из коллег — Эбби — высказывается на тему социальной работы и высоких этических стандартов, присущих ее специалистам. Главная героиня ролика Дженнифер в этот момент направляется в туалет вместе с ноутбуком, чтобы не пропустить обсуждение. Но очевидно, что девушка забыла выключить камеру, а ее коллеги не сообразили, куда Дженнифер направляется.