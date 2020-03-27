НАЛЕТАЙ ⟩ Самая знаменитая спортсменка Эстонии продает свое бикини... И многое другое!

18-летнюю Келли Сильдару не просто так называют самой известной спортсменкой Эстонии. Чемпионка мира 2019 года в хафпайпе, четырехкратный победитель X-Games в слоупстайле, чемпионка зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в слоупстайл - лишь неполный список достижений юной фристайлистки.

Более того, Келли очень хороша собой, служит примером эстонским подросткам и ведет активную социальную жизнь.

Видимо, как и многие другие жители нашей страны, Келли решила не тратить время на карантине в пустую и устроила ревизию в своем гардеробе. Видимо, оказалось, что в ее шкафах много одежды, которую она больше не носит. Чтобы не выкидывать вещи, девушка решила продать их по весьма демократичным ценам. Цены в среднем не привышают отметку в 10 евро, а самая дорогая вещь в списке - пальто за 30 евро.

В числе прочего, Келли также продает свое бикини...

ФОТО: Kuvatõmmis saidilt yaga.ee

По словам Сильдару, на продажу она выставила вещи в хорошем состоянии, есть среди них и совсем новые.

«Есть летняя одежда, а также пальто и куртки», - написала девушка в Instagram.