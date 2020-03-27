ОСТАЮСЬ ДОМА ⟩ Известный эстонский раллист Отт Тянак наслаждается общением с детьми

Из-за пандемии коронавируса замер и мир спорта. Но многие спортсмены в такой ситуации находят положительные стороны: проводят с семьей все свое время. Эстонский раллист Отт Тянак поддерживает великолепную физическую форму, занимается дома с детьми и явно наслаждется этим, пишет Elu24.
Звзедный спортсмен опубликовал в Instagram трогательное семейное фото с детьми - Мией и Рони. На снимке счастливый отец с сыном и дочерью занимаются спортом в домашнем спортзале. Тянак сопроводил публикацию актуальными хэштегами #stayhome #staypositive ehk #püsikodus ja #püsipositiivsena.