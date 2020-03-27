ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Изверги: в Ласнамяэ выбросили «женщину»

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Чего только не выбрасывает народ на помойку! Даже искусственных женщин, предназначенных для развлечений - видимо, ситуация с пандемией заставляет пересмотреть приоритет, пишет Elu24.
В фейсбуковоской группе Märgatud Tallinnas кто-то из подписчиков поделился такой фотографией: на помойку выброшена искусственная женщина или секс-кукла. Наверное, ею насладились по полной и вышвырнули за ненадобностью.
Отметим, что подобные игрушки стоят довольно дорого - больше тысячи евро.
Народ с юмором оценил фотографию. "Так кто же оставляет свою жену где-нибудь на помойке?" - спрашивает один комментатор. «Результаты пандемии», - пишет другой. "Жена вернулась из длительной командировки", - шутит третий
Что думаете вы?