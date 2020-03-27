ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Изверги: в Ласнамяэ выбросили «женщину»

В фейсбуковоской группе Märgatud Tallinnas кто-то из подписчиков поделился такой фотографией: на помойку выброшена искусственная женщина или секс-кукла. Наверное, ею насладились по полной и вышвырнули за ненадобностью.

Отметим, что подобные игрушки стоят довольно дорого - больше тысячи евро.

Народ с юмором оценил фотографию. "Так кто же оставляет свою жену где-нибудь на помойке?" - спрашивает один комментатор. «Результаты пандемии», - пишет другой. "Жена вернулась из длительной командировки", - шутит третий