ХЛЕБ ЕСТЬ, А ЗРЕЛИЩА? ⟩ Конец всему: последняя ночь в таллиннском стрип-клубе

The Score Club, расположенный вблизи улицы Виру в Таллинне, открыт 24 часа в сутки. Более десяти стриптизерш выступают по вечерам, и, конечно же, это нормально. Поскольку в число танцовщиц входят русские, украинки, белорусски, а также шведки и испанки, то сейчас они все вернулись на родину - коронавирус не щадит никого. Последняя танцовщица уедет домой в эти выходные.

По словам хозяина клуба, который не желает афишировать себя, The Score Club является единственным заслуживающим доверия клубом в Таллинне. Пару лет назад в клубе было 32 танцовщицы, сейчас примерно вдвое меньше. Говорят также, что это единственный клуб в Эстонии, где в главном зале можно увидеть полный стриптиз. Место с 12-летней историей никогда не закрывало свои двери, и нынешняя ситуация является беспрецедентной.

Последний вечер перед закрытием. ФОТО: Koнастанти Седнев/Postimees Grupp

Местные клиенты уже исчезли - как только ввели ночной запрет на алкоголь. По словам барменши, клиентура резко поменялась несколько недель назад, когда все стало еще хуже. Туристы, которые считались постоянными посетителями, пропали, улетучились и местные завсегдатаи стриптиза. «Кто придет, когда алкоголь запрещен? Мужчина недолго просидит за барной стойкой со стаканом сока», - смеется барменша.

Отменены все мальчишники и девичники, что тоже существенно уменьшило количество посетителей, которые заказывали места заранее. Правда, на прошлой неделе в клуб приходили клиенты, которые ничего не слышали об ограничениях или коронавирусе. Они так говорили.

Сегодня клуб закрылся. Многие постоянные клиенты посетили стрип-клуб на этой неделе - надышались перед смертью.

Хозяин клуба полагает, что двери клуба, вероятно, не откроются до мая. Барменша же выразила надежду, что не позднее Иванова дня ситауция нормализуется, а стрип-клуб снова заработает.