Переоборудование производства и пожертвования: как итальянские миллиардеры борются с эпидемией

Италия уже обошла Китай и вышла на первое место в мире по числу пострадавших от эпидемии коронавируса. Помочь стране побороть эпидемия взяли ее богатейшие уроженцы: Армани, Бенеттон, Дольче и Габбана, Берлускони. Об этом пишет Mport.ua.
Миллиардеры всего света присоединяются к борьбе с эпидемией COVID-19 и ее последствиями для глобальной экономики. Богатейшие итальянцы также прилагают все усилия, дабы максимально помочь государству выкарабкаться из кризиса.
Безусловно, ведущие промышленные отрасли Италии (производство предметов роскоши и обрабатывающая промышленность) попали под удар эпидемии. Население вторую неделю остается дома, но лидеры отраслей не сдаются. К примеру, король итальянской моды Джорджо Армани пожертвовал около $1,5 миллиона больницам в Милане и Риме, агентству гражданской защиты. В общей сложности после начала кризиса итальянские богачи передали здравоохранению и государству более $28 миллионов.
Джорджо Армани, Armani
Дизайнер и его компания стали одними из первых, кто предпринял меры по предотвращению распространения вируса, проведя показ в рамках недели моды в Милане за закрытыми дверями. А с началом национального карантина магазины рестораны и фабрики Armani были остановлены. И это - не считая обеспечения сотрудников и пожертвований.
Ремо Руффини, Moncler
Бренд спортивной одежды класса люкс выделил €10 миллионов на строительство новой больницы на 400 палат интенсивной терапии. Объект здравоохранения будет расположен в выставочном центре Милана.
Сильвио Берлускони
Трехкратный премьер-министр Италии и нынешний член Европарламента лично передал региону Ломбардия €10 миллионов на строительство новой больницы.
Семейство Бенеттон, Benetton
Управляющая инвестициями семьи Бенеттон компания пожертвовала €3 миллиона больницам в Милане, Риме и Тревизо. Также группа компаний закрыла магазины своего бренда одежды, но оставила открытыми придорожные точки питания.
Лука Гараволья, Campari Group
Генеральный директор производителя спиртных напитков Campari Group объявил о пожертвовании €1 миллиона группе больниц в Милане.
Массимилиана Ландини Алеотти, Menarini
Крупнейшая итальянская фармацевтическая компания Menarini объявила, что переоборудует производственную линию на фабрике во Флоренции под выпуск дезинфицирующего геля и санитайзеров. Продукция будет бесплатно передано агентству гражданской защиты.
Доменико Дольче и Стефано Габбана, Dolce&Gabbana
Cоздатели модного дома Dolce&Gabbana сделали пожертвование, размер которого не раскрывается, в адрес одного из исследовательских учреждений, которое занимается проблемами реакции иммунной системы человека на COVID-19. Дизайнеры считают поддержку научных исследований своим моральным долгом, и надеются, что такой вклад поможет решить серьезную проблему.
Никола и Паоло Булгари, Bulgari
В 2011 году братья-миллиардеры продали ювелирную компанию Bulgari Бернару Арно. Это не помешало сделать пожертвование в адрес одного из исследовательских учреждений.
Миучча Прада, Prada
Руководители гиганта модной индустрии сделали пожертвование отделениям терапии и реанимации трех миланских больниц. Как и Армани, Prada всеми силами поддерживают работников, хотя магазины и закрыты.
Густаво Денегри, DiaSorin
В начале марта состояние предпринимателя выросло на $100 миллионов из-за того, что акции фармацевтической компании взлетели на 18 процентов после новости о том, что фирма завершила исследование нового набора для быстрого тестирования на COVID-19. А через три дня компания получила ещё и грант от правительства США для ускорения разработки диагностических тестов.