Принц Гарри должен сменить фамилию после снятия королевских полномочий

В начале весны принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в последней церемонии королевской семьи в качестве ее членов. Уже 31 марта пара лишится своих титулов и полномочий. Издание The Mirror сообщает, что сразу после этого супругам придется выбрать для себя новую фамилию.

В Британии склоняются к тому, что принц Гарри и Меган Маркл возьмут фамилию Сассекские, созвучную с их титулами. Однако есть и другие варианты. Например, Гарри может взять фамилию Уэльский, которую носил во время обучения в школе и прохождения службы в армии. Меган Маркл вообще может оставить себе девичью фамилию.

Существует предположение, что пара возьмет фамилию наследника Арчи — Маунтбэттен-Виндзор. Ее дают тем, кто родился в королевской семье, однако не имеет титула.