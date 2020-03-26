ГАЛЕРЕЯ ⟩ Депутаты Рийгикогу надели перчатки и маски, в Маарду коронавируса не боятся

Несмотря на пандемию коронавируса выборы спикера Рийгикогу прошли по плану. Вчера на эту должность был переизбран Хенн Пыллуаас (EKRE).
Большинство собравшихся были в защитных масках или масках-респираторах. некоторые из присутствующих надели также резиновые перчатки и дождевики. Депутаты опускали свои бюллетени не выходя из машин перед зданием парламента.
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В Маарду коронавируса не боятся
Также на днях прошло заседание городского собрания Маарду, которое по предложению оппозиционных депутатов Николая Дегтяренко и Юлии Виллемсон решено было провести в онлайн режиме. Несмотря на такую договоренность, пятеро членов городского собрания не посчитали ситуацию серьезной и собрались в одном помещении, не использую никаких средств защиты.
«Заседали депутаты старше шестидесяти лет и, безусловно, все они находятся в группе риска. Как видно на экране, ни у кого из них нет защитных масок и перчаток», – говорит Дегтяренко.