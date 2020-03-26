Чт, 26.03.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Депутаты Рийгикогу надели перчатки и маски, в Маарду коронавируса не боятся

Выборы спикера Рийгикогу, 25.03.2020

ФОТО: Konstantin Sednev

Несмотря на пандемию коронавируса выборы спикера Рийгикогу прошли по плану. Вчера на эту должность был переизбран Хенн Пыллуаас (EKRE).

Большинство собравшихся были в защитных масках или масках-респираторах. некоторые из присутствующих надели также резиновые перчатки и дождевики. Депутаты опускали свои бюллетени не выходя из машин перед зданием парламента.

Смотрите фотогалерею!

В Маарду коронавируса не боятся

Также на днях прошло заседание городского собрания Маарду, которое по предложению оппозиционных депутатов Николая Дегтяренко и Юлии Виллемсон решено было провести в онлайн режиме. Несмотря на такую договоренность, пятеро членов городского собрания не посчитали ситуацию серьезной и собрались в одном помещении, не использую никаких средств защиты.

Заседание городского собрания Маарду, 24.03.2020

ФОТО: Николай Дегтяренко

«Заседали депутаты старше шестидесяти лет и, безусловно, все они находятся в группе риска. Как видно на экране, ни у кого из них нет защитных масок и перчаток», – говорит Дегтяренко.

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