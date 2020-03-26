ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГАЮТ ⟩ Чувствовавшая симптомы коронавируса эстонский блогер наконец смогла сделать тест

Почти две недели блогер из Эстонии Деана Нооп жаловалась на симптомы коронавируса, однако только вчера она смогла сдать тест, результат которого будет известен в течение двух дней.
26-летняя блогер еще в прошлый понедельник рассказала, что уже несколько дней назад у нее появился кашель и повысилась температура.
На самом деле нужно сделать тест, но никто его не сделает, если ты не входишь в группу риска. Пока нахожусь дома,
- сказала тогда Деана.
Вчера семейный врач Нооп наконец-то отправил ее на тестирование, потому что симптомы не проходили почти две недели, а лекарства не давали никакого эффекта.
Результат еще не известен. Но надеюсь, что это просто грипп или что-то более легкое,
- написала Деана вчера в Instagram story's и добавила, что не появляется в общественных местах.
Тест блогеру сделали в тартуском drive-in пункте для взятия проб на коронавирус, который открылся в прошлую пятницу. Председатель правления Qvalitas Тыну Вельт сказал Tartu Postimeees, что на тестирование одного человека уходит около пяти минут, а получить результат можно в течение двух дней.
По состоянию на утро четверга в Эстонии зарегистрировано 538 заражений и одна смерть от коронавируса.