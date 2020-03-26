Чт, 26.03.2020
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ЛЕКАРСТВА НЕ ПОМОГАЮТ ⟩ Чувствовавшая симптомы коронавируса эстонский блогер наконец смогла сделать тест

Juutuuber Deana Noop käis koroonatesti tegemas.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @deanabanana

Почти две недели блогер из Эстонии Деана Нооп жаловалась на симптомы коронавируса, однако только вчера она смогла сдать тест, результат которого будет известен в течение двух дней.

26-летняя блогер еще в прошлый понедельник рассказала, что уже несколько дней назад у нее появился кашель и повысилась температура.

На самом деле нужно сделать тест, но никто его не сделает, если ты не входишь в группу риска. Пока нахожусь дома,

- сказала тогда Деана.

Вчера семейный врач Нооп наконец-то отправил ее на тестирование, потому что симптомы не проходили почти две недели, а лекарства не давали никакого эффекта.

Результат еще не известен. Но надеюсь, что это просто грипп или что-то более легкое,

- написала Деана вчера в Instagram story's и добавила, что не появляется в общественных местах.

Тест блогеру сделали в тартуском drive-in пункте для взятия проб на коронавирус, который открылся в прошлую пятницу. Председатель правления Qvalitas Тыну Вельт сказал Tartu Postimeees, что на тестирование одного человека уходит около пяти минут, а получить результат можно в течение двух дней.

По состоянию на утро четверга в Эстонии зарегистрировано 538 заражений и одна смерть от коронавируса.

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