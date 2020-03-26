Фигура мечты: Вера Брежнева похвасталась стальным прессом в кроп-топе

38-летняя Вера Брежнева тщательно следит за своей фигурой: певица придерживается правильного питания, а также регулярно занимается спортом. Поэтому свои роскошные формы знаменитость с удовольствием подчеркивает эффектными нарядами, пишет Viva .

Так, к примеру, в этот раз на своей странице в Instagram, Брежнева опубликовала новое видео, на котором позирует в стильной спортивной форме: бежевом кроп-топе и леггинсах. В кадре Вера демонстрирует идеальную фигуру: стройные подтянутые ноги, тонкую талию, стальной пресс. Таким видео певица решила напомнить своим поклонницам о важности спорта во время карантина.