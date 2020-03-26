В ТЕПЛЕ ИЛИ В ХОЛОДЕ? ⟩ Финский синоптик нашел связь между погодой и коронавирусом

Он объяснил, что часть вирусов, например, вирусы гриппа, быстрее и легче распространяются в холодном и сухом воздухе.

«Это совпадение? Районы, в которых коронавирус распространился быстро, - это 30-50 градусов северной широты, где зимний и весенний климат очень похожи», - говорит финский метеоролог.

В своем блоге он рассказал об исследовании вирусов, распространяющихся в сухую и прохладную погоду: «Это исследование показало, что вирусы распространяются лучше всего, когда температура воздуха не выше пяти 5 градусов, а влажность низкая - около 25-30 процентов».

По его словам, описанная атмосфера идеальна для Китая. «В Ухане вспышка нового коронавируса началась в декабре прошлого года, но в январе этого года стала эпидемической. Интересное совпадение, потому что средняя температура в январе в Ухане составляет плюс 4 градуса, а осадков и влажности мало. В Ухане в январе и феврале наблюдался низкий уровень влажности и большой перепад в дневных и ночных температурах», - написал Мянтюканнас.

Как считает специалист, коронавирус распространяется в основном в районах со сходными климатическими условиями, и подчеркивает, что он опирается лишь на климатологическую статистику. «Затем вирус распространился в Южную Корею и Японию, а затем в Иран. Болезнь появилась и в субтропической климатической зоне, которая включает в себя большую часть Китая и часть Ирана. Но первоначальные области эпидемии объединены прохладным и сухим зимним климатом», - объясняет синоптик.

По его мнению, ситуация в Японии доказывает его версию. «Вспышку эпидемии можно было ожидать в Токио - самом густонаселенном городе. Но нет. Наиболее опасной в плане заражения стала северная часть Японии. Разница температур между севером и югом в стране Восходящего солнца в зимние месяцы составляет 10-15 градусов. В Токио средняя температура в феврале достигает 10,4 градусов тепла, а на Хоккайдо она значительно ниже», - комментирует финский специалист.

Он считает, что если его теория верна, то новых вспышек болезни можно ожидать только в северных широтах, а также в Южном полушарии в зимой.