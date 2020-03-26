Королевский карантин: как принц Чарльз борется с коронавирусом

Принц Чарльз не хочет лишней суеты, поскольку известно, что от вируса страдают тысячи людей, и некоторые намного сильнее, чем он. Камилла следует всем медицинским рекомендациям, пока Чарльз лечится. Она беспокоится за него, но знает, что у него хорошее настроение и что он продолжает работать из своего имения. Они оба очень оптимистично настроены,