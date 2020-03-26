Королевский карантин: как принц Чарльз борется с коронавирусом

25 марта в Букингемском дворце подтвердили коронавирус у принца Чарльза. 71-летний сын королевы Елизаветы II мог заразиться от князя Монако Альбера II во время посещения мероприятия организации WaterAid, пишет Сегодня.
На данный момент монарх находится на самоизоляции и продолжает дистанционно выполнять свои королевские обязанности.
Как сообщает E! News, 71-летний принц Чарльз с женой Камиллой поселились в замке Балморал, что в Шотландии. Монарх самоизолировался в одной из комнат замка и консультируется по телефону с врачами. Также принц Чарльз провел разговор с Ее Величеством и своими сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. Привлекать внимание общественности к своей болезни он не собирается.
Принц Чарльз не хочет лишней суеты, поскольку известно, что от вируса страдают тысячи людей, и некоторые намного сильнее, чем он. Камилла следует всем медицинским рекомендациям, пока Чарльз лечится. Она беспокоится за него, но знает, что у него хорошее настроение и что он продолжает работать из своего имения. Они оба очень оптимистично настроены,
– говорит инсайдер.