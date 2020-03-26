Гороскоп Павла Глобы на апрель 2020 года

Лев

Апрель — поистине волшебное время для Львов. Представителям этого знака удастся осуществить многие свои маленькие и большие мечты. Эффективный ритуал в этом плане станет большим помощником. Деньги и успех будут далеко не самыми важными, поэтому необходимо формировать свои мечты не только в этой сфере жизни. Важно фокусироваться на семье, отдыхе, духовных поисках.

Стоит быть осторожнее со своими тайнами. Не стоит доверять их людям, которые слишком болтливы и ненадежны. Лучше пока оставить все в себе и позволить информации перевариться. Середина апреля — идеальное время для совершения покупок и заключения важных коммерческих и бизнес-сделок.

Дева

Апрель идеально подходит для урегулирования проблем, решения юридических неурядиц. В целом это довольно удачный период, но фортуна то и дело будет непредсказуемо приходить и уходить. В финансовой сфере привлечь деньги и удачу можно силой мысли. Достаточно лишь быть увереннее и бескомпромисснее в своих решениях.

В любви стоит фокусироваться на самом важном. Начало месяца желательно посвятить семье. Это идеальный период для создания новых связей, знакомств делового и любовного характера. Потребность в общении спадет к началу двадцатых чисел. Третью декаду апреля лучше посвятить обучению, получению новых знаний. Звезды улучшат память Дев.

Весы

Пришло время для коротких, но важных поездок по личным, рабочим или бизнес-делам. Необходимо сменить настроение, обрести свободу. Что касается сферы денег, то очень важно будет избавиться от пяти качеств , которые обычно мешают всем добиваться успеха. Весам стоит активизироваться в сфере общения и не забывать о домашних делах.

Станут полезными новые знакомства: они существенно поднимут настроение Весов, которые пока одиноки. Новые люди в окружении укрепят уверенность этих людей, а кто-то из них может стать для них новых лучшим другом или даже второй половинкой. Тем, кто уже в отношениях, лучше давать в апреле побольше свободы любимому человеку.

Скорпион

Настало время заняться домашними делами и больше времени проводить с семьей. Для этого отлично подойдет первая декада месяца. Далее можно будет сфокусироваться на том, на чем захочется. Звезды и планеты дают свободу выбора Скорпионам. В любом случае лучше стремиться к сближению с родственниками, заниматься делами по дому.

Небольшие трудности могут начаться в конце апреля — примерно с 24 или 25 числа. Магия перекрестков поможет избавиться от негатива и привлечь благополучие. Также поднять настроение в конце апреля Скорпионам помогут новые покупки, легкий шопинг, смена обстановки. Работа — это хорошо, но о развлечениях Павел Глоба советует тоже не забывать.

Стрелец