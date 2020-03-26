«Если бы я знал!»: 8 вещей, о которых люди с коронавирусом хотят нам рассказать

Мы делились с вами полезными советами и научными выводами о коронавирусе. Пришло время послушать тех, кто уже переболел — ведь им есть, чем поделиться.
По всему миру продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом («научное» название этой болезни — COVID-19), и на данный момент число уже превысило 300 000. К моменту, когда вы прочитаете эту статью, цифра может оказаться выше. Сколько человек выздоровело, спросите вы? 95 000.
Те, кто пережил атаку вируса, узнали многое. О коронавирусе, о себе, о других. Они узнали, как это бывает — пройти тестирование, получить положительный результат и ощутить прогрессирование заболевания на собственной шкуре.
Вот истории людей, уже переболевших коронавирусом. «Домашний Очаг» делится с вами тем, что хотели бы рассказать они.
1. Вирус распространяется, словно лесной пожар
Тревор Мэнкин, пастор из Сиэттла, у которого диагностировали COVID-19, был в ужасе от того, как легко и быстро вирус передается от человека к человеку.
До появления каких-либо симптомом пастор зашел на работу, чтобы забрать необходимые бумаги. Ассистентка Мэнкина пришла на работу на следующий день и заразилась коронавирусом тоже, хотя не имела никакого прямого контакта с Тревором. Возможно, вирус остался на дверной ручке или папке с документами — мы уже никогда не узнаем.
— Он так легко распространяется, — сказал Тревор. — Ему все равно, были ли вы в непосредственном контакте с больным человеком.
Именно поэтому сейчас так важны самоизоляция и соблюдение социальной дистанции. Оставайтесь дома, чтобы замедлить распространение вируса.
2. Это не похоже на грипп или сильную простуду
COVID-19 сравнивают с гриппом, но симптоматика схожа лишь в самом начале развития болезни.
Кьяра Диджиалоренцо, 25-летняя уроженка Майами, боровшаяся с коронавирусом с 6 марта, утверждает, что разница крайне значительная. Ее заболевание началось со слабости и высокой температуры, симптомов, характерных для гриппа. Но когда Кьяра почувствовала нехватку воздуха, она осознала: что что-то идет не так. Женщина описала это состояние как борьбу за каждый вдох.
Кристи, жительница Сиэттла, недавно полностью выздоровевшая после COVID-19, тоже настаивает, чтобы люди прекратили, наконец, сравнивать коронавирус с обычным гриппом или «банальной простудой». Она едва помнит дни, проведенные в бреду. Состояние Кристи настолько ухудшилось, что большую часть времени она провела в полузабытьи, с тяжелой головной болью и сильной заложенностью носа. Здоровая сорокалетняя женщина чувствовала себя слабее новорожденного котенка и не могла подняться с постели.
3. К коронавирусу нужно относиться серьезно. Даже если ваши симптомы незначительны
Около 80% людей, которые заразятся коронавирусом, перенесут его с относительно легкой симптоматикой — небольшая температура, сухой кашель. Спустя неделю или две они выздоровеют, если не будут пытаться перенести болезнь на ногах. Но тот факт, что у 80% людей не возникнет опасных осложнений, не значит, что оставшиеся 20% случаев стоит воспринимать менее серьезно.
Люди, пережившие коронавирус, честно говорят: ужасно раздражает видеть, как несерьезно относятся к заболеванию другие.
«Они не думают о тех, кто заболеет тяжело или даже умрет мучительной смертью. Это эгоизм чистой воды».
В это непростое время важно думать не только о себе, но и о тех, кого вы в буквальном смысле можете убить — равнодушием, неосведомленностью или бездействием.
У Кьяры есть послание молодым людям, которые считают себя неуязвимыми для коронавируса: «Вы можете передать заболевание тем, чье здоровье менее крепко, чем ваше. И вы сами можете умереть, особенно если страдаете хроническими заболеваниями. Никто не защищен»
4. Если вы не можете сдать анализы на коронавирус, стоит вести себя так, будто вы заражены
Количество доступных тестов ограничено, поэтому их проводят, преимущественно, людям с самым тяжелым состоянием — с высокой температурой, кашлем и проблемами с дыханием. Кьяра рассказала, что во многих больницах её не хотели тестировать (как и ее друзей, которые, конечно, тоже заразились) из-за молодости и отсутствия хронических заболеваний.
Отправляйтесь на карантин, лечитесь и не прекращайте самоизоляцию, пока не выздоровеете полностью.
Предположительно, общедоступные тесты появятся через 4−5 недель. Но большинство из нас узнает о том, переболели ли мы коронавирусом, очень нескоро — когда эпидемия пойдет на спад, и мы сможем сдать кровь на антитела к COVID-19.
5. Помогайте — и не стесняйтесь принять помощь
Среди хаоса, вызванного пандемией, некоторые люди ведут себя некрасиво. Но намного больше тех, кто готов помогать. Пастор Манкин был поражен, как много людей позвонили с поддержкой, предлагали принести им с женой продуктов из магазина или готовили домашнюю еду.
Кристи и ее муж (который, конечно, тоже заболел) поддерживали друг друга как могли, и она была счастлива, что они есть друг у друга. Но она также волновалась и о тех, кто остался один на один с болезнью.
Звоните родственникам и друзьям, пишите письма, спрашивайте, как они себя чувствуют. Убеждайте сдать анализы и позвонить на горячую линию, если те больны, но упрямятся. Сейчас лучшее время на поддержки и укрепления социальных связей.
6. Не сходите с ума, закупаясь в панике
20 упаковок туалетной бумаги не спасут вас во время Апокалипсиса. Тем более, что его не предвидится.
Безусловно, важно иметь запас еды, которая не испортится и легка в приготовлении — она вам точно пригодится, если вы заболеете. Именно тогда вам нужно будет сидеть дома и не заражать окружающих. Но эвересты туалетной бумаги? Литры санитайзера? Охапки масок? Опомнитесь и прекратите тратить деньги. Так считают все переболевшие.
Пастор Мэнкин меньше переживал, что умрет и оставит детей сиротами, чем волновался о стареньких стареньких родителях, которые пойдут в магазин и обнаружат на пустые полки.
Пожалуйста, не будьте причиной, из-за которой пенсионеры будут растерянно стоять, не зная, где взять макароны и туалетную бумагу. Купить небольшое количество необходимых вещей — норма. Затариваться так, словно впереди зомбипокалипсис — бред и вред.
7. Ограничьте просмотр новостей
Пастор Мэнкин смотрел новости каждый день на протяжении многих лет. Но даже он решил отказаться от телевизора и газет. Вам он рекомендует поступить так же.
Новости, статистика, ругань глав мировых правительств, сводки о количестве погибших: все это заставляет нервничать и добавляет излишнего стресса. Делаете то, что должно, и не думайте о том, на что не можете повлиять.
Диджиалоренцо согласна с Мэнкином. Хотя она старается быть максимально информированной, считает разумным иногда захлопнуть крышку ноутбука и выключить его. Бесконечно наблюдать, как вирус захватывает планету, крайне вредно. «Сейчас такой наплыв негатива, что я стараюсь каждый день делать паузу и медитировать», - говорит Кьяра.
8. Не теряйте присутствия духа
Если коронавирус обнаружат у вас или у ваших близких, это может быть страшно. И тревожно. После получения положительных результатов пастор Мэнкин постоянно волновался, что же будет с ним, с семьей и со всей остальной страной. Но вскоре он осознал, насколько эти тревоги травмируют его детей, и что он упускает драгоценное время, которое может провести с близкими.
— Итак, ты застрял дома на полтора месяца, — сказал сам себе пастор Мэнкин. — И это значит, у тебя есть целых полтора месяца, чтобы сидеть и играть с дочерьми. Прекрати паниковать и наслаждайся временем с семьей.