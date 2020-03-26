«Если бы я знал!»: 8 вещей, о которых люди с коронавирусом хотят нам рассказать

Люди, пережившие коронавирус, честно говорят: ужасно раздражает видеть, как несерьезно относятся к заболеванию другие.

«Они не думают о тех, кто заболеет тяжело или даже умрет мучительной смертью. Это эгоизм чистой воды».

В это непростое время важно думать не только о себе, но и о тех, кого вы в буквальном смысле можете убить — равнодушием, неосведомленностью или бездействием.

У Кьяры есть послание молодым людям, которые считают себя неуязвимыми для коронавируса: «Вы можете передать заболевание тем, чье здоровье менее крепко, чем ваше. И вы сами можете умереть, особенно если страдаете хроническими заболеваниями. Никто не защищен»

4. Если вы не можете сдать анализы на коронавирус, стоит вести себя так, будто вы заражены

Количество доступных тестов ограничено, поэтому их проводят, преимущественно, людям с самым тяжелым состоянием — с высокой температурой, кашлем и проблемами с дыханием. Кьяра рассказала, что во многих больницах её не хотели тестировать (как и ее друзей, которые, конечно, тоже заразились) из-за молодости и отсутствия хронических заболеваний.

Если у вас появились какие-то симптомы, пожалуйста, ведите себя так, словно у вас диагностирован коронавирус (вне зависимости от того, можете ли вы сдать анализ).

Отправляйтесь на карантин, лечитесь и не прекращайте самоизоляцию, пока не выздоровеете полностью.

Предположительно, общедоступные тесты появятся через 4−5 недель. Но большинство из нас узнает о том, переболели ли мы коронавирусом, очень нескоро — когда эпидемия пойдет на спад, и мы сможем сдать кровь на антитела к COVID-19.

5. Помогайте — и не стесняйтесь принять помощь

Среди хаоса, вызванного пандемией, некоторые люди ведут себя некрасиво. Но намного больше тех, кто готов помогать. Пастор Манкин был поражен, как много людей позвонили с поддержкой, предлагали принести им с женой продуктов из магазина или готовили домашнюю еду.

Кристи и ее муж (который, конечно, тоже заболел) поддерживали друг друга как могли, и она была счастлива, что они есть друг у друга. Но она также волновалась и о тех, кто остался один на один с болезнью.

Звоните родственникам и друзьям, пишите письма, спрашивайте, как они себя чувствуют. Убеждайте сдать анализы и позвонить на горячую линию, если те больны, но упрямятся. Сейчас лучшее время на поддержки и укрепления социальных связей.

6. Не сходите с ума, закупаясь в панике

20 упаковок туалетной бумаги не спасут вас во время Апокалипсиса. Тем более, что его не предвидится.