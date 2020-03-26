ВОЗ признал самоизоляцию в борьбе с коронавирусом бесполезной

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогают окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. Текст заявления опубликован на сайте ВОЗ.
По мнению Гебреисуса, такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, создать «окно возможностей», но чтобы спасти жизни, этого недостаточно. полагает глава ВОЗ.
Он назвал несколько способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. Первый: улучшить систему здравоохранения, второй: подготовить медперсонал, который будет готов работать с зараженными, третий: выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.
Кроме того, нужно подготовить дополнительные больницы для приема инфицированных, следить за всеми их контактами и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.
Гебреисус уверен, только такие меры остановят распространение вируса и не допустят возобновление эпидемии после снятия карантина. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», — отметил он.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала два основных симптома коронавируса: высокая температура и сухой кашель на фоне сильно осложненного дыхания.
По данным университета Хопкинса, на данный момент в мире коронавирусом заразились более 466 000 человек. Более 21 000 умерли, более 113 000 излечились.