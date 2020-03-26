ВОЗ признал самоизоляцию в борьбе с коронавирусом бесполезной

По мнению Гебреисуса, такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, создать «окно возможностей», но чтобы спасти жизни, этого недостаточно. полагает глава ВОЗ.

Он назвал несколько способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. Первый: улучшить систему здравоохранения, второй: подготовить медперсонал, который будет готов работать с зараженными, третий: выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.

Кроме того, нужно подготовить дополнительные больницы для приема инфицированных, следить за всеми их контактами и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

Гебреисус уверен, только такие меры остановят распространение вируса и не допустят возобновление эпидемии после снятия карантина. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», — отметил он.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала два основных симптома коронавируса: высокая температура и сухой кашель на фоне сильно осложненного дыхания.