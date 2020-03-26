ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Форсаж» в реальности: улицы Таллинна кишат ночными хулиганами

Довольно популярный в Эстонии Instagram стритрейсеров показывает, какая активная ночная жизнь, несмотря на карантин и полицию, происходит у поклонников больших скоростей. Об этом рассказывает Elu24.
В Instagram есть группа Tallinn Night Racing - настоящая находка. Знаете ли вы, насколько опасно для пешехода находиться на ночных улицах Таллинна? Довольно красочные картины можно увидеть на этой страничке - уличные гонщики с гордостью публикуют видео всех своих сборов и гонок. Видно, что они любят «Форсаж», но отечественного производства!
Оказывается, десятки машин собираются по ночам на улицах Таллинна, чтобы потягаться друг с другом силами и проверить шины на прочность.
Всем доброго времени суток! На нашей странице сможете следить за нашими мероприятиями, дальнейшими идеями и многим другим. Так же сюда будем постить фото и видео с наших мероприятий, на которых возможно сможете найти себя или свой автомобиль! 😄 Всем спасибо за поддержку - репостом и подпиской! Всем удачи! 🔥 ------------- Photo by @stanli99_photography Subscribe and tag us! 🔥🔥
Сообщество стритрейсеров - русскоязычное. У Tallinn Night Racing 1200 подписчиков и много роликов с маркировкой tnr. Что люди думают об этих шумных компаниях, разъезжающих по ночам? Остается только догадываться.