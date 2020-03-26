ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Форсаж» в реальности: улицы Таллинна кишат ночными хулиганами

В Instagram есть группа Tallinn Night Racing - настоящая находка. Знаете ли вы, насколько опасно для пешехода находиться на ночных улицах Таллинна? Довольно красочные картины можно увидеть на этой страничке - уличные гонщики с гордостью публикуют видео всех своих сборов и гонок. Видно, что они любят «Форсаж», но отечественного производства!