Чт, 26.03.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Форсаж» в реальности: улицы Таллинна кишат ночными хулиганами

Засыпает Таллинн, просыпаются стритрейсеры

ФОТО: Instagram

Довольно популярный в Эстонии Instagram стритрейсеров показывает, какая активная ночная жизнь, несмотря на карантин и полицию, происходит у поклонников больших скоростей. Об этом рассказывает Elu24.

В Instagram есть группа Tallinn Night Racing - настоящая находка. Знаете ли вы, насколько опасно для пешехода находиться на ночных улицах Таллинна? Довольно красочные картины можно увидеть на этой страничке - уличные гонщики с гордостью публикуют видео всех своих сборов и гонок. Видно, что они любят «Форсаж», но отечественного производства!

Оказывается, десятки машин собираются по ночам на улицах Таллинна, чтобы потягаться друг с другом силами и проверить шины на прочность.

Сообщество стритрейсеров - русскоязычное. У Tallinn Night Racing 1200 подписчиков и много роликов с маркировкой tnr. Что люди думают об этих шумных компаниях, разъезжающих по ночам? Остается только догадываться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One big family.. 🔥 Photo by. @stanli99

A post shared by TNR (@tnr.ee) on

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