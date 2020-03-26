Чт, 26.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Лобода показала ягодицы после скандала с поролоном

Светлана Лобода

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Светлана Лобода в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовала ролик, на котором она запечатлена во время тренировки у бассейна.

Данное видео было размещено в ответ на обвинение певицы «экс-директором» в ношении поролоновых накладок на попе.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#repost @natellakrapivina ・・・ ржу не могу! клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором, ЛОБОДЫ!🤦🏻‍♀️ директором КАРЛ!! то есть мною!! 😭 мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные, то подкину им еще говна на лопате. у Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! поэтому она летает! а, некоторым ползать до конца жизни. с жопой на плечах вместо головы. #пис

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

– Ржу не могу! Клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! Самозванец ходит по желтопрессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы! (здесь и далее авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – написала Светлана. 
 

Пользователи Сети поддержали исполнительницу. Многие подписчики написали о том, что у этого  мужчины «просто нет мозга», если он не видит всех достоинств фигуры Светланы Лободы.

 

«Земля полна закомплексованными мужчинами, которым Лобода не по зубам», «Если, по его словам, у вас отсутствует попа, то получается, у него отсутствует мозг. Ну, тут надо быть слепым, чтобы сказать такую чушь», «Может он просто завидует, что у него нет такого ореха?», – пишут поклонники Лободы.

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