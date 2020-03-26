ВИДЕО ⟩ Лобода показала ягодицы после скандала с поролоном

Данное видео было размещено в ответ на обвинение певицы «экс-директором» в ношении поролоновых накладок на попе.

– Ржу не могу! Клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! Самозванец ходит по желтопрессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором Лободы! (здесь и далее авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – написала Светлана.

Пользователи Сети поддержали исполнительницу. Многие подписчики написали о том, что у этого мужчины «просто нет мозга», если он не видит всех достоинств фигуры Светланы Лободы.