ВИДЕО ⟩ Лобода показала ягодицы после скандала с поролоном

Светлана Лобода в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовала ролик, на котором она запечатлена во время тренировки у бассейна.
#repost @natellakrapivina ・・・ ржу не могу! клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором, ЛОБОДЫ!🤦🏻♀️ директором КАРЛ!! то есть мною!! 😭 мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные, то подкину им еще говна на лопате. у Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! поэтому она летает! а, некоторым ползать до конца жизни. с жопой на плечах вместо головы. #пис
Пользователи Сети поддержали исполнительницу. Многие подписчики написали о том, что у этого мужчины «просто нет мозга», если он не видит всех достоинств фигуры Светланы Лободы.
«Земля полна закомплексованными мужчинами, которым Лобода не по зубам», «Если, по его словам, у вас отсутствует попа, то получается, у него отсутствует мозг. Ну, тут надо быть слепым, чтобы сказать такую чушь», «Может он просто завидует, что у него нет такого ореха?», – пишут поклонники Лободы.