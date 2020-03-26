Вместо «Евровидения» - развод: Илью Прусикина из Little Big бросила жена

Прусикина бросила жена Ира Смелая, пишет «Собеседник». По сведениям издания, супруга просто не выдержала измен Прусикина с коллегой по группе Соней - Софьей Таюрской.

Поклонники коллектива заметили неладное давно, когда супруги перестали появляться на публике вместе. К тому же, около двух месяцев Прусикины не выкладывали в соцсети совместные фото. В итоге, фанаты пришли к выводу, что Смелая рассталась с мужем перед отборочным туром на «Евровидении».

"Они расстались. Илья изменил ей с Соней. Не разводятся из-за сына. Их знакомые так сообщили в прямом эфире", - написала одна из подписчиц Смелой в соцсетях.

А источник СМИ заявил, что жена сбежала от Прусикина, узнав об измене. Развод не оформляется только из-за маленького сына, который появился на свет в браке. Помимо этого, у супругов есть совместный музыкальный бизнес.