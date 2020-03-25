Джиган приблизился с ножом к дочкам

После продолжительного отдыха в Майами семья Джигана находится на карантине. Однако, даже вернувшись в столицу, музыкант продолжает вести себя неадекватно. Недавно он закатил шумную вечеринку, несмотря на присутствие в доме маленьких детей. А сегодня затеял опасные игры с ножом.

Рэпер опубликовал в сторис короткий ролик, на котором изобразил «посвящение в рыцари» малолетних дочерей. Джиган протянул нож в сторону девочек и прикоснулся острием к их плечам. «Вы теперь львиный легион!» — заявил исполнитель.

Пятилетняя Лея и двухлетняя Майя остались в восторге от затеи отца, а вот восьмилетняя Ариела, которая очевидно понимала странность происходящего, даже не стала поднимать на него взгляд. Девочка молча терпела, пока родитель завершит свои манипуляции, и поскорее увела сестренок в безопасное место.

Напомним, что несколько дней назад 34-летний Джиган прошел лечение в клинике, где содержатся пациенты с алко- и наркотической зависимостью. Срыв рэпера, после рождения долгожданного сына, стал последней точкой в терпении Оксаны Самойловой, которая не раз наблюдала его ночные загулы. В итоге 31-летняя модель призналась, что семья переживает кризис, а, по слухам, музыкант и вовсе поднимал на нее руку. «Хочу сказать что ни меня ни детей никто не бил, — отнекивалась она в Instagram. — Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды».

А ведь еще недавно музыкант создавал впечатление примерного мужа и заботливого отца. Его лента на личной странице в социальных сетях пестрит совместными снимками с наследниками. Каждый кадр с детьми он сопровождал признаниями в любви. Летом прошлого года Оксана хвасталась, как трепетно муж относится к той же самой Ариеле. Она показала видео, на котором Джиган дарит старшей дочери роскошный букет роз, а малышка с теплотой смотрит на родителя. «Папа, который защитит от всего и поддержит. Папа, который всегда рядом. Папа, который не пропускает важные события в жизни своих дочерей», — писала Самойлова.