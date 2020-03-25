Пришедший на заседание в пододеяльнике депутат требует извинений

Его внешний вид заснял другой член городского собрания – Анти Пооламетс, по мнению которого, поведение коллеги было довольно странным. Другие члены собрания также обратили свое внимание на Яакуса.

Теперь же Аллан Яакус очень зол и считает, что другим участникам собрания было непозволительно иронизировать над его внешним видом. Публикуем письмо Аллана Яакуса журналисту Катрин Луст в неизменном виде.

Здравствуйте!

В ситуации, когда меня посылают к врачу, глумятся над моим избирателем и советуют остаться дома, у прессы остается право издеваться и я должен себя защищать (даже в суде).

Это – моя деятельность по защите членов городского собрания: https://virumaateataja.postimees.ee/6926749/piltuudis-kostumeeritud-linnavolinik-kurtis-istungil-kehva-tervist?fbclid=IwAR0qA9Cx9e37SBjTcUD31ue8rYLu2Dy5HFFk9qUpOfl9SHgvvqRaHQRay0o

Вот как поступает Рийгикогу в соответствии с законом: слушайте с 4.30 минуты до 5.30 https://vikerraadio.err.ee/1062142/uudis-mirko-ojakivi/1029117?fbclid=IwAR2wjOYO0H0CyuRIEkFOV-u8YzDYpALFGvxNTwhHFNJj8oyvnA68HnZKsN0

Участвовать в заседании – это мое право! Никто не может и ни у кого нет полномочий отправлять меня домой!

Если я болен, то должен защитить окружающих используя скафандр, пододеяльник или защитный костюм. Но никто не будет мне объяснять, что я стал более некомпетентным, чем Ивари Падар!

Исходя из изложенного, прошу журналистов изменить опубликованную статью, добавить объяснения «Kuuuurija» и принести конкретные извинения!

Дополнительный материал: https://kuuuurija.postimees.ee/6928031/vaata-videot-eestimaa-roheliste-erakonna-liige-osaleb-istungil-kaitseulikonnas

Привыкайте к ситуации, которая возникла, берегите других и себя!

Ответственность должна быть!

Аллан Яакус